ГСЧС: ситуация на складах в Балаклее контролируемая, наблюдается тление

Спасатели сообщили оперативную информацию о ситуации вокруг складов снарядов в городе Балаклея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативный отчет ГСЧС.

«По состоянию на 7 часов 4 мая ситуация контролируемая, наблюдается тление 4 отдельных ячеек. Интенсивность взрывов снизилась. Подразделения ГСЧС осуществляют заправку водой четырех пожарных танков, которые осуществляют тушение в рамках технической территории. Авиацией ГСЧС проводится тушение отдельных очагов на территории арсенала», — сообщили в ведомстве.

Органами местного самоуправления развернуто 7 эвакуационных пунктов, по собственному желанию эвакуированы 246 граждан.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации местного населения всего привлекалось 468 чел. и 120 ед. техники, в том числе от ГСЧС — 265 чел. личного состава и 67 ед. техники, из них 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Движение железнодорожного транспорта на станции «Балаклея» приостановлено и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км.