В Африке жираф убил известного кинорежиссера

Известный южноафриканский кинематографист Карлос Карвальо, снимавший фильмы о дикой природе, трагически погиб во время съемок своего нового фильма. Смертельный удар ему нанес жираф по кличке Джеральд.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на The Telegraph, инцидент произошел на одной из сафари-площадок в Северо-Западной провинции ЮАР.

Карвальо работал над съемками животного, когда оно с необычайной силой ударило режиссера головой. 47-летнего мужчину доставили в больницу в Йоханнесбурге, где он в конце концов умер от полученной травмы головы.

Владелец сафари-площадки Ричард Букер рассказал, что инцидент случился тогда, когда Карвальо стоял прямо перед животным. По его словам, жираф оставался в пределах площадки и не виновен в гибели человека.

Член съемочной группы Дрикус Ван Дер Мерве рассказал, что был рядом с Карвальо в момент инцидента. По его словам, они не усматривали в животном угрозы, оно казалось любопытным.

Карлос Карвальо известен своими лентами о дикой природе. Его карьера началась в 1992 году. В 2003 году его работа была отмечена «Серебряным Львом» Каннского кинофестиваля.