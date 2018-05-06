В Африке жираф убил известного кинорежиссера

Известный южноафриканский кинематографист Карлос Карвальо, снимавший фильмы о дикой природе, трагически погиб во время съемок своего нового фильма. Смертельный удар ему нанес жираф по кличке Джеральд.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на The Telegraph, инцидент произошел на одной из сафари-площадок в Северо-Западной провинции ЮАР.
Карвальо работал над съемками животного, когда оно с необычайной силой ударило режиссера головой. 47-летнего мужчину доставили в больницу в Йоханнесбурге, где он в конце концов умер от полученной травмы головы.
Владелец сафари-площадки Ричард Букер рассказал, что инцидент случился тогда, когда Карвальо стоял прямо перед животным. По его словам, жираф оставался в пределах площадки и не виновен в гибели человека.
Член съемочной группы Дрикус Ван Дер Мерве рассказал, что был рядом с Карвальо в момент инцидента. По его словам, они не усматривали в животном угрозы, оно казалось любопытным.
Карлос Карвальо известен своими лентами о дикой природе. Его карьера началась в 1992 году. В 2003 году его работа была отмечена «Серебряным Львом» Каннского кинофестиваля.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.597,97 0.0223
|2.625,41 0.0339
|100 евро
|3.107,42 0.0075
|3.162,82 -0.0032
|10 рублей
|3,79 0.001
|4,30 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016