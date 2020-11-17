Умер режиссер Роман Виктюк

Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сотрудников московского Театра Романа Виктюка.

В октябре появилась информация о том, что Роман Виктюк попал реанимацию после заражения коронавирусом.

Роман Григорьевич Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.

Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль «М. Баттерфляй». Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.