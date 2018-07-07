Порошенко 8 июля посетит Польшу

Президент Украины Петр Порошенко 8 июля с рабочим визитом посетит Республику Польша по приглашению украинской общины этой страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Глава государства откроет Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских «крестьянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

«Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши», — говорится в сообщении.

По информации АП, Петр Порошенко посетит Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинский — жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.