Польский и украинский президенты не договорились совместно почтить День памяти жертв Волынской трагедии

Президент Петр Порошенко посетит Сахрынь (Польша) 8 июля, а польский президент Анджей Дуда — Украину в связи с 75-й годовщиной Волынской трагедии.
«В воскресенье будет визит президента Польши на Волынь. Президент Украины в этот день посетит Сахрынь (Польша), где откроет мемориальный памятник убитым украинцам», — сообщило в пятницу агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
При этом он подчеркнул, что у каждого из президентов будет своя программа на 8 июля, совместных встреч не предусмотрено.
«Украинская сторона предлагала вместе почтить память жертв Волынской трагедии в Волынской области, а потом вместе посетить Сахрынь. Польская сторона от совместного мероприятия отказалась», — сообщил собеседник агентства.
После визита в Польшу Порошенко также посетит Волынскую область.
Напомним, что во время Второй мировой войны в результате украино-польского противостояния на Волыни погибли десятки тысяч людей.
В Польше события на Волыни в 1943 году называют резней и геноцидом. В Украине считают, что на Волыни была польско-украинская война, во время которой обе стороны совершили многочисленные преступления.
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