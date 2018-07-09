Войти
Перед саммитом НАТО Трамп снова потребовал от членов альянса увеличить расходы на оборону
безопастность
Перед саммитом НАТО Трамп снова потребовал от членов альянса увеличить расходы на оборону
В Раде думают увеличить количество членов ЦИК – чтобы мест хватило всем
резонанс
В Раде думают увеличить количество членов ЦИК – чтобы мест хватило всем

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В погранслужбе опровергли данные о задержании украинских судов в Азовском море

384
В погранслужбе опровергли данные о задержании украинских судов в Азовском море

Российские пограничники осмотрели украинские торговые суда в Азовском море, но не задерживали их, сообщил помощник председателя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид в понедельник заявила о якобы задержании семи украинских судов российскими спецслужбами в Азовском море. По ее данным, несколькими днями ранее таких судов было четыре.

«Речь идет не о задержке судов, а об осмотре. Государственная пограничная служба говорит об этом, начиная со второй половины апреля, что российская сторона, российские пограничники начали осматривать иностранные суда, которые следуют как в порты Украины, так и из портов Украины», — заявил Слободян агентству УНИАН.

По его словам, согласно соглашению о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе Азовское море определяется как море внутреннего пользования двух государств.

Читайте также: Аналитики JPMorgan дали советы по покупке валют на случай кризиса

«Таким образом как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение. Поэтому еще раз говорю: никто не задерживал, россияне их осмотрели и после этого они продолжили свой путь. Из тех четырех судов, которые следовали в порты Украины, два уже прибыли и еще два следуют и прибудут в ближайшее время в порты Украины», — добавил Слободян.

ГПСУ, Азовское море
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 июля 2018
Воскресенье, 8 июля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.609,34 -0.0001 2.632,62 -0.0167
100 евро 3.051,81 0.0505 3.100,28 0.0411
10 рублей 3,84 0.0003 4,27 -0.0005
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

«СОЦИС», который сломался и «сорный» рейтинг Аграрной партии

Обнародованные на днях партийные рейтинги от социологической службы «СОЦИС» (исследование проведено 21 – 27 июня 2018 года совместно с Центром «Социальный Мониторинг» и Украинским Институтом социальных исследований им. Александра Яременко) вызвали неизбежные вопросы относительно адекватности результатов. В первую очередь, крайне сомнительными представляются результаты «Аграрной партии Украины» (5,1% «от всех» / 7,9% «от определивщихся»), БПП (4,3%/6,7%) и «Винницкой европейской стратегии» (2,9% / 4,5%).
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, популистах и обществе

Если отбросить предвыборную и популистскую риторику, можно дать олигархам оценку, несколько отличную от постоянно встречающейся. «Все действительное разумно» - говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - реалистичный и эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Энн Эпплбаум
Энн Эпплбаум
журналист, писатель, лауреат Пулитцеровской премии

Трамп намекает на возможные уступки Путину — а что мы получим взамен?

И в Украине, и в Сирии ситуация довольно странная: США, которые теоретически до сих пор остаются самой сильной державой в мире, очевидно, ведут переговоры, в рамках которых они предлагают очень многое в обмен на нечто совершенно незначительное. Единственным объяснением готовности США заключить такую несимметричную сделку является сам Трамп. Возможно, его вдохновляет опыт переговоров с Северной Кореей: в Сингапуре он встретился с диктатором, не получил ничего, кроме обещаний, на выполнение которых он никак не может повлиять, и вернулся домой, где Fox News встретил его как триумфатора. Или же, возможно, он до сих пор чувствует, что он в долгу перед человеком, который помог ему стать президентом США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016