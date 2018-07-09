В погранслужбе опровергли данные о задержании украинских судов в Азовском море

Российские пограничники осмотрели украинские торговые суда в Азовском море, но не задерживали их, сообщил помощник председателя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид в понедельник заявила о якобы задержании семи украинских судов российскими спецслужбами в Азовском море. По ее данным, несколькими днями ранее таких судов было четыре.
«Речь идет не о задержке судов, а об осмотре. Государственная пограничная служба говорит об этом, начиная со второй половины апреля, что российская сторона, российские пограничники начали осматривать иностранные суда, которые следуют как в порты Украины, так и из портов Украины», — заявил Слободян агентству УНИАН.
По его словам, согласно соглашению о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе Азовское море определяется как море внутреннего пользования двух государств.
«Таким образом как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение. Поэтому еще раз говорю: никто не задерживал, россияне их осмотрели и после этого они продолжили свой путь. Из тех четырех судов, которые следовали в порты Украины, два уже прибыли и еще два следуют и прибудут в ближайшее время в порты Украины», — добавил Слободян.
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