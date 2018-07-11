«Аграрная сверхдержава»: на Прикарпатье открывается ферма по выращиванию улиток

В селе Копачинцы Городенковского района Ивано-Франковской области заработала ферма по выращиванию улиток. Об этом совладелец и директор фермы «Покутская улитка» Иван Паламарчук рассказал на презентации новых гастрономических локаций и маршрутов области, сообщает Укринформ.

«Наша ферма - первая в области. Запустили ее в июне. Это - наш основной бизнес. Должны вырастить и собрать улиток на октябрь. Сбыт планируем организовать в страны Европы. Также будем популяризировать культуру употребления улиток и на внутреннем рынке. К тому же видим перспективу туристического развития нашей территории. Планируем организовать здесь экскурсии с дегустацией улиток», - сообщил Паламарчук.

По словам Паламарчука, еще совсем недавно улитки росли в теплице. Теперь их выпустили пастись. Вырастают улитки до 3-4 см. В странах Европы, а это Франция, Италия и Испания, улитки считают самым лучшим мясом для употребления. Оно диетическое, почти без холестерина, обогащенное белком и является афродизиаком. Покутскую улитку владельцы фермы планируют экспортировать уже осенью.

Пока улитка будет расти на 10 сотках земли. Позже территорию для ее выращивания планируют увеличить до полгектара. Первый урожай ожидают до 200 тысяч улиток. А уже в следующем году надеются получить еще и икру улиток. В настоящее время за 50 г этого деликатеса выкладывают до 2,5 тыс. американских долларов.