Три человека погибли на Ивано-Франковщине в результате попадания молнии в остановку

В с. Беньковцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщение о несчастном случае в с. Беньковцы поступило в полицию в 19:10 21 июня.
Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмированы две женщины, местные жительницы. Они в сознании госпитализированы.
Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни уже не подавали.
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