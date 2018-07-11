«Евробляхеры», заблокировавшие центр Киева, озвучили требования к власти

Собственники автомобилей с иностранной регистрацией, которые митингуют в центре Киева, требуют отменить постановление Кабинета министров № 475 и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты № 8487 и 8488. Об этом заявил руководитель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич в комментарии УНИАН.

Упомянутое правительственное постановление открыло украинским полицейским доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», а законопроекты № 8487 и № 8488 снижают акциз на растаможку машин.

«Первое требование — это отмена постановления Кабинета министров от 20 июня № 475, которое дало возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен», — сказал Ярошевич.

«Второе — принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств. Эта неделя последняя перед летними каникулами Верховной Рады. Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты № 8487 и 8488, чтобы они уже были зарегистрированы. Ведь повестка дня дает возможность поставить дату отчета», — добавил он.

"Если мы не внесем в повестку дня, то мы не сможем рассмотреть его до принятия нового бюджета. Поскольку изменения в Налоговый и Таможенный кодексы принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета«,— сказал руководитель организации «АвтоЕвроСила».

По словам Ярошевича, акция бессрочная.

«Мы приехали сюда на бессрочную акцию. Сейчас лишь небольшая часть, которую мы смогли собрать за сутки, и многие люди не успели отпроситься с работы или доехать», — заявил он.