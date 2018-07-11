В России уже уничтожили более 25 тысяч тонн «санкционных» продуктов

Российский Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил 25,1 тысячи тонн санкционных продуктов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Россельхознадзором на 9 июля текущего года задержано 25,377 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции (24,441 тысячи тонн — растительной продукции и 935,95 тонны — продукции животного происхождения). Из них уничтожено 25,089 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.