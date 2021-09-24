После слов Эрдогана о Крыме россияне нашли в турецких помидорах вирус морщинистости

Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах — вирус коричневой морщинистости, говорится в заявлении на сайте российского ведомства.

Там также сообщили, что по-прежнему фиксируют в овощах и фруктах из Турции повышенный уровень пестицидов. По данным ведомства, за 2021 год было выявлено 79 случаев «превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов» во ввозимой продукции.

Сообщения о зараженных турецких помидорах появились за несколько дней до встречи лидеров России и Турции. Ожидается, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 29 сентября. Турецкий президент заявлял, что темой переговоров станут ситуация в Сирии и двусторонние отношения, а по итогам встречи будут приняты «важные решения».

Ранее, 22 сентября, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма. Перед этим, 20 сентября, МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму, так как Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России. В МИД подчеркнули, что выборы на территории полуострова, прошедшие 17-19 сентября не имеют для Турции юридической силы.