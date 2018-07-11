Спор в Верховной Раде: «Раздуть» ЦИК, чтобы угодить Порошенко

В последнее время в украинской политике сложилась опасная традиция: не можешь решить проблему — меняй закон «под себя». Так было с законом «О прокуратуре», который Верховная Рада изменила для того, чтобы кум президента Юрий Луценко стал генпрокурором Украины. Так может быть и сейчас с обновлением состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщила журналистам во вторник, 10 июля, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сейчас в Верховной Раде рассматривают возможность увеличить число членов ЦИК, чтобы выйти из кризиса в вопросе обновления ее состава. «Продолжаются обсуждения. Рассматривается вариант, что, возможно нужно изменить закон и увеличить количество членов ЦИК», — сообщила Ирина Луценко.

Измени закон, чтобы удовлетворить всех

Сейчас в законе Украины «О Центральной избирательной комиссии» написано, что в состав комиссии должны входить 15 членов. Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей членов комиссии по представлению президента Украины. В представлении президента должны учитываться предложения депутатских фракций и групп, образованных в текущем созыве парламента. Именно с этим у президента и депутатов возникли недоразумения.

Еще 1 июня 2014 завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 — и 13-го члена комиссии. В феврале этого года Петр Порошенко подал в Верховную Раду представление на назначение 14 новых членов ЦИК на 13 вакантных должностей. Такое несоответствие количества предложенных членов комиссии не смущало парламентариев вплоть до начала июля накануне окончания сессии.

На прошлой неделе спикер Верховной Рады Андрей Парубий попытался поставить этот вопрос на рассмотрение в сессионном зале. И здесь фракция «Народный фронт» внезапно возмутилась, что в списке президента лишний кандидат; фракция «Оппозиционный блок» вспомнила, что в представлении нет их кандидатов; фракция Радикальной партии Олега Ляшко заявила об узурпации власти президентом, ведь от пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» в списке больше всего кандидатов.

Несмотря на такую критику, президент наотрез отказался пересматривать свое представление. «Президент уменьшать количество депутатов в представлении не будет, ведь представление законное и все кандидаты соответствуют критериям», — отметила Ирина Луценко. Так украинская политика зашла в тупик, выход из которого кое-кто теперь видит только в изменении закона, чтобы должностей хватило на всех и президент не потерял свое представительство в ЦИК.

Привычные принципы

На данный момент в представлении президента 14 кандидатов, из которых пятеро поданы от фракции «Блок Петра Порошенко», еще двое косвенно имеют отношение к президенту и его фракции. В частности, кандидат, делегированный от фракции «Воля народа», Татьяна Слипачук была по квоте президента членом комиссии по созданию Государственного бюро расследований. Еще одного кандидата в члены ЦИК Олега Конопольского никто из парламентских фракций не выдвигал, однако он почему-то появился в президентском представлении.

Как отмечают обозреватели, если учесть двух действующих членов комиссии, на лояльность которых администрация президента тоже вероятно рассчитывает, то становится понятно, почему возник политический кризис и почему политики ищут любую возможность все-таки легитимизировать будущие выборы, изменив ЦИК, как этого требуют от Украины западные партнеры, но при этом остаться «при своих интересах».

«Президент хочет оставить за собой контроль над ЦИК, чтобы управлять комиссией в ручном режиме, если нужно будет признать выборы недействительными и т.д., — считает представитель аналитического центра „Дом демократии“ Анатолий Октисюк. — Это принципы менеджмента президента: пытаться договариваться и торговаться. Если не удается „прогнуть“ людей, то „прогибают“ закон».

Октисюк отмечает, что такая единоличная подстройка реальности «под себя» — первый шаг к авторитаризму. Ведь ПАСЕ в своих рекомендациях неоднократно подчеркивала о необходимости пропорционального представительства всех фракций украинского парламента в новом составе ЦИК.

Не учитывая этого, Петр Порошенко лишь усиливает политический кризис в Украине, ведь ссылки на эти рекомендации используют парламентские фракции, представительство которых ограничено в его представлении. Так, фракциям «Батькивщина», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Самопомощь» президент «согласился» дать только по одному месту для их кандидатов, фракции «Народный фронт» — три места, фракции «Оппозиционный блок» — ни одного, хотя это третья по величине фракция в Верховной Раде.

Зато чтобы удовлетворить всех и не потерять своего в Украине могут изменить закон о ЦИК и искусственно увеличить комиссию.

За прихоти политиков платят украинцы

Потребности увеличивать количество членов ЦИК нет, говорит эксперт по избирательному законодательству Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко. По ее убеждению, это не улучшит работу комиссии институционально, однако она дороже обойдется избирателям, ведь увеличение количества членов ЦИК — это увеличение затрат на работу комиссии.

В госбюджете на 2018 год расходы на финансирование деятельности Центральной избирательной комиссии составляют 177 млн. гривен. Это почти 21 процент больше, чем в прошлом году. Если же количество членов комиссии будет увеличено, то снова придется увеличивать расходы на ЦИК.

«Увеличение количества представителей государственного органа центрального уровня не может быть обусловленным тем, что политики не договорились между собой. Это неэффективная государственная политика», — критикует Кириченко. По ее мнению, такая ситуация говорит о том, что у этих политиков «отсутствует системное видение развития страны, а доминируют собственные интересы». Юлия Кириченко убеждена, что нынешняя проблема назначения нового состава ЦИК искусственно создана из-за собственных амбиций.

Эксперты указывают на то, что раз за разом из-за подобных амбиций в Украине то появляется аудитор НАБУ, предназначенный вопреки прописанной законной процедуре, то странным образом в законе об антикоррупционном суде появляется противоречивая норма об апелляции.

«На этот раз ЦИК снова здесь лишь как повод, — уверен председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. — Вся эта борьба за нее показывает мелочность украинских политиков, которые бьются за увеличение своего влияния». Как подытожил Кошель, если политик пользуется уважением со стороны избирателей, то он победит, независимо от того, имеет ли он контроль над ЦИК или нет.