В столице Сомали Могадишо прогремели два мощных взрыва

Два мощных взрыва, сопровождаемые стрельбой, прогремели недалеко от президентского дворца в столице Сомали Могадишо в субботу. Об этом сообщает агентство AFP.

По его данным, на месте взрыва виден столб дым. О возможных разрушениях или жертвах не сообщается.

Информацию подтвердило и издание Garowe Online. Однако оно сообщает об одном взрыве.

«Мощный взрыв, скорее всего начиненного взрывчаткой автомобиля, произошел у президентского дворца в Могадишо, информация о жертвах пока противоречивая», — сообщается в его Twitter.