В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет

В сомалийском городе Эльвак разбился пассажирский самолет. Об этом сообщает издание Goobjoog News.

По информации издания, самолет вылетел из столицы Кении Найроби и потерпел крушение при посадке. На фото с места происшествия видно, что турбовинтовой самолет выехал за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы.

Региональные власти сообщили, что на борту было 45 человек. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

В то же время кенийская газета Daily Nation со ссылкой на главу управления гражданской авиации Гилберта Кибе сообщает, что самолет совершил аварийную посадку в округе Мандера на границе Кении и Сомали.

По словам Кибе, самолет принадлежит авиакомпании Skyward Express, все находившиеся на борту люди живы и находятся в безопасности.

Год назад самолет Fokker авиакомпании Blue Bird Aviation потерпел крушение при посадке в городе Беледуэйне в центральной части Сомали. Транспорт наняла ООН для доставки в страну гуманитарного груза из Кении.

По итогам расследования выяснилось, что самолет совершил аварийную посадку из-за выбежавших на взлетную полосу поперек движения судна стада ослов. Пилот был вынужден отвернуть в сторону, в результате самолет врезался в кучу песка. Все находившиеся на борту люди выжили.