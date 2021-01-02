США нанесли два авиаудара по территории Сомали

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что в координации с правительством Сомали нанесло 1 января два воздушных удара по объектам террористической группировки «Аш-Шабаб» на юге страны. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в субботу на его официальном портале.
«Оба удара были нанесены в окрестностях города Куньо-Барроу, — отмечается в сообщении. — Первоначальные оценки свидетельствуют, что в результате были уничтожены обе цели». При этом подчеркивается, что, согласно имеющимся данным, никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее в субботу сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что ударам подверглось здание радиостанции, которая принадлежала исламистской террористической организации «Аш-Шабаб». Информации о пострадавших в результате этой акции не поступало.
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