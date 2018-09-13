ІКЕА не будет спешить с развитием своей сети в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, планирует расширение своей сети торговых точек в Киеве и других городах Украины только после тестирования первого магазина в столичном ТРЦ Ocean Mall, открытие которого планируется летом 2019 года.

«Мы хотим на первом магазине изучить и понять рынок, а затем, когда почувствуем, что понимаем рынок, будем открывать магазины в Киеве и других городах. Идеально для изучения нужен год, чтобы получить полный цикл... Также мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее внедрить онлайн-продажи», — сказал исполнительный директор компании «IKEA Юго-Восточная Европа» Стефан Вановербеке в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, площадь первого магазина IKEA в Киеве составит около 6 тыс. кв. м, ассортимент будет включать мебель и аксессуары.

«Магазин будет разделен на локации, мы называем их room set — это подобие комнат, где мы показываем решения для дома. Также дополнительно будет концепция решений для небольших домохозяйств. Будут все компоненты, мы соберем максимальное количество продукции, чтобы обеспечить полный и лучший опыт для покупателя», — отметил С. Вановербеке.

По его словам, ассортимент в украинском магазине будет включать продукцию, которую компания продает в других странах. Компания намерена развивать торговые точки, которые будут меньше по площади, чем традиционные для IKEA.

«Идея построить один большой торговый центр в одной части города уже не работает. К примеру, жителям Левого берега столицы, чтобы добраться до магазина на Правом, придется потратить 1-2 часа, это не так уж доступно получается. Поэтому сначала это будет центр города, позже, возможно, добавим заведение питания, и далее, вероятно, будем развивать концепцию меньших торговых точек в менее доступных местах в районах», — объяснил он.

В то же время, по его словам, компания не исключает увеличение торговых площадей в Украине.

«Наши коллеги анализировали рынок больших торговых центров. И, действительно, в Украине по сравнению со странами Западной Европы есть возможность увеличения площадей ІКЕА. Наши наработки с большими торговыми центрами более характерны для таких стран, как Китай. Но мы все еще это анализируем для Украины, посмотрим, как будет развиваться рынок», — рассказал исполнительный директор IKEA.