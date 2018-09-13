Новые iPhone будут стоить в Украине от 30 тысяч гривен

iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch станут доступны украинцам в первой половине октября.

Об этом ЭП рассказали в пресс-службе компании «Цитрус».

По мнению экспертов компании, стоимость iPhone XR будет начинаться от 29 999 гривен, iPhone XS — от 39 999 гривен, iPhone XS Max — от 44 999 гривен.

Apple Watch в алюминиевом корпусе будут представлены по цене от 13 990 гривен.

Напомним, компания Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X.