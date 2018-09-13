ФИФА и федерация футбола Испании выступили против проведения игр чемпионата страны в США

Международная федерация футбола (ФИФА) и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили против проведения матчей Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, в США. Об этом сообщает портал Football Espana.
Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами. Если матч состоится в США, то это будет первым случаем, когда игра чемпионата Испании пройдет за пределами страны. Президенты обоих клубов и Ла лига подали запрос в RFEF на разрешение организации встречи в США.
В среду прошла встреча президента RFEF Луиса Рубиалеса, главы ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Все они выступили против данной инициативы. RFEF считает, что данный шаг сделан не в интересах болельщиков и игроков и навредит лиге. По мнению ФИФА, проведение матчей в США ставит бизнес выше футбола. Испанское правительство также против организации игры в Майами, так как это пойдет на пользу движению за независимость Каталонии.
Ранее в августе руководство Ла лиги объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет по меньшей мере один матч Ла лиги в сезоне должен быть сыгран в США. Ла лига подписала данное соглашение без консультаций с профсоюзом игроков и клубами. Свое недовольство этим решением выразили капитаны всех 20 команд лиги, которые в августе на внеочередном собрании пригрозили руководству лиги забастовкой. В понедельник появилась информация, что состоялась встреча президента Ла лиги Хавьера Тебаса и главы профсоюза игроков лиги Давида Агансо, в ходе которой сторонам не удалось приблизиться к компромиссу.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016