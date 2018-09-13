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ФИФА и федерация футбола Испании выступили против проведения игр чемпионата страны в США

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ФИФА и федерация футбола Испании выступили против проведения игр чемпионата страны в США

Международная федерация футбола (ФИФА) и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили против проведения матчей Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, в США. Об этом сообщает портал Football Espana.

Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами. Если матч состоится в США, то это будет первым случаем, когда игра чемпионата Испании пройдет за пределами страны. Президенты обоих клубов и Ла лига подали запрос в RFEF на разрешение организации встречи в США.

В среду прошла встреча президента RFEF Луиса Рубиалеса, главы ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Все они выступили против данной инициативы. RFEF считает, что данный шаг сделан не в интересах болельщиков и игроков и навредит лиге. По мнению ФИФА, проведение матчей в США ставит бизнес выше футбола. Испанское правительство также против организации игры в Майами, так как это пойдет на пользу движению за независимость Каталонии.

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Ранее в августе руководство Ла лиги объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет по меньшей мере один матч Ла лиги в сезоне должен быть сыгран в США. Ла лига подписала данное соглашение без консультаций с профсоюзом игроков и клубами. Свое недовольство этим решением выразили капитаны всех 20 команд лиги, которые в августе на внеочередном собрании пригрозили руководству лиги забастовкой. В понедельник появилась информация, что состоялась встреча президента Ла лиги Хавьера Тебаса и главы профсоюза игроков лиги Давида Агансо, в ходе которой сторонам не удалось приблизиться к компромиссу.

Испания, фтубол
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