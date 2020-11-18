Первыми заражёнными в национальной сборной стали динамовцы: болельщики нашли крайних

Сегодня национальная сборная по футболу будет уже в Киеве. Матч «Украина-Швейцария», несмотря на все надежды болельщиков, так и не состоится. Решение про отправку нашей команды на карантин принял санитарный врач Люцерна, хотя многие считают его ошибочным и даже заангажированным.

«Этой дискуссии можно было избежать, если бы врач кантона Люцерн не принял ошибочное решение. Например, можно было перенести матч на 18 ноября и еще раз протестировать сборную Украины.

...Любое решение по матчу, которое решит судьбу победителя не на поле, будет несправедливым. Жеребьевка может даже быть не в пользу Швейцарии», — заявил бывший президент УПЛ Томас Гримм, подчеркнув, что Украина была готова выходить на поле даже сегодня и в команде было 13 здоровых игроков.

Дальнейшую судьбу несостоявшегося поединка будет решать УЕФА. Перенос матча там якобы пока не рассматривают, и вероятно, что будут бросать монетку. Итог жеребьевки может принести Украине, как победу, так и поражение, так и ничью.

Большинство украинских болельщиков в социальных сетях национальную сборную поддерживают и желают игрокам не падать духом, но есть и злопыхатели.

Припоминают, что первые заражённые ковидом из числа сборников были динамовцы. Их Игорь Суркис №пафосно доставлял на мини-чартере в Киев" ночью с 14 на 15 ноября.

«Вместо того, чтобы самолеты гонять ради пиара, нужно было мер придерживаться в клубе», — советуют диванные критики.

«В „Динамо“ бардак, заразились сами, свалили всю сборную», — возмущаются болельщики.

Впрочем, даже Луческу недавно упрекал Суркиса в том, что в клубе не соблюдают карантинных и мер и не предпринимают достаточных усилий для противостояния «ковиду».

Но как бы там ни было, поиск крайних — последнее дело.

И в сборной никто и никогда не делит игроков на клубы, потому что это «одна семья», подчеркнул недавно в одном из своих постов пресс-атташе национальной команду Александр Гливинский.

Отметим, что в случае решения УЕФА в пользу жеребьёвки будет предусмотрено три варианта:

— победа Швейцарии со счетом 1:0,

— ничья 0:0,

— победа Украины со счетом 1:0.

Для Украины благоприятными окажутся второй и третий варианты, при которых команда Шевченко сумеет сохранить прописку в элите Лиги наций.

Поражение 0:1 будет означать вылет для украинской национальной команды в дивизион В.