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«Донбассэнерго» призывает ограничить открытый Герусом импорт электроэнергии из России и Беларуси

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«Донбассэнерго» призывает ограничить открытый Герусом импорт электроэнергии из России и Беларуси

Для стабилизации ситуации на рынке электроэнергии необходимо ограничить импорт тока из РФ и Беларуси, который начался из-за «поправки Геруса». Об этом идет речь в обращении ПАО «Донбассэнерго» к премьер-министру, министру энергетики, главе энергетического комитета парламента, главе НКРЭКУ.

«Вследствие значительного роста импортных поставок электроэнергии в энергосистему Украины, а также снижения потребления электроэнергии в связи с текущими тенденциями в металлургии и аномально теплым ноябрем средняя цена baseload на рынке „на сутки вперед“ (РСВ) с учетом акциза для производителей электроэнергии сложилась в текущем месяце на уровне 1282 грн/МВт*ч», — сообщается в обращении.

В компании «Донбассэнерго» отмечают, что в результате сложившейся ситуации государственные энергокомпании, такие как ПАО «Центрэнерго» и «Гарантированный покупатель» несут убытки, а убытки тепловой генерации негативно сказываются на работе угледобывающих предприятий.

«При цене, сложившейся на РСВ, тепловая генерация, имеющая себестоимость производства электроэнергии на уровне 1500-1600 грн/МВт*ч, работает в колоссальный убыток, не обеспечивая покрытие производственных затрат. ТЭС не способны закупать уголь и выполнять ремонтные программы перед осенне-зимним максимумом потребления, что ставит под угрозу возможность поддержания в рабочем состоянии маневренного оборудования для оперативного покрытия зимних пиков в ОЭС Украины и усиливает зависимость страны от импортной электроэнергии», — говорится в обращении.

В связи с этим «Донбассэнерго» призвало руководство страны ограничить импорт из Республики Беларусь и РФ.

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Напомним, 18 сентября глава комитета ВР по энергетике Андрей Герус пролоббировал поправку в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», которая позволила коммерческий импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейское энергосообщество. По утверждению Геруса, импорт должны были осуществлять из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России. В ноябре импорт электроэнергии из России вырос почти в три раза в сравнении с октябрем — среднесуточный объем импорта российской электроэнергии составляет 12 млн кВт-ч. Импортируемая из РФ электроэнергия занимала 15% украинского рынка, из-за чего НЭК «Укрэнерго» отключал от работы украинские ТЭС, ГЭС и производителей «зеленой» электроэнергии.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский на встрече заявил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Донбассэнерго, электроэнергия, Андрей Герус
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