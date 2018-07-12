Янукович продал «Донбассэнерго» депутату из Блока Петра Порошенко

ПАО «Донбассэнерго» сменило своего бенефициара. Об этом ЭП сообщил источник на рынке. По его словам, старший сын Виктора Януковича Александр потерял отношение к «Донбассэнерго», уступив роль ее куратора депутату Верховной Рады Максиму Ефимову.

«Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления», — говорит источник.

По его словам, структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в «Донбассэнерго» — 60,8% акций.

В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО «Энергоинвест холдинг».

В 2016 году бенефициарами «Энергоинвест холдинга» стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни — Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова — американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании «Куб-газ» и «Тисагаз».

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций «Донбассэнерго» (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании. В то же время СМИ утверждают, что они являлись номиналами, фронтирующими Александра Януковича, который как раз в тот момент испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.

До этого приобретения ключевым активом Ефимова в Украине был завод «Энергомашспецсталь» (Краматорск), который он контролирует в ситуативном партнерстве с российской государственной группой «Росатом».