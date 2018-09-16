Защитники Марьинки дважды попали под обстрел из гранатометов, - ООС

За последние сутки боевых потерь среди украинских военных из состава Объединенных сил нет.
Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны полковник Максим Праута, сообщает корреспондент Укринформа.
«Потерь среди личного состава Объединенных сил нет», — сказал Праута.
Он сообщил, что на утро 16 сентября зафиксированы 4 прицельных обстрела позиций подразделений Объединенных сил, все они произошли ночью на Донецком направлении.
«В частности, дважды попали под обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитники Марьинки. Также из пехотного вооружения российско-оккупационные войска обстреляли украинские опорные пункты возле Опытного и Водяного», — уточнил представитель МОУ.
По его словам, огонь со стороны подразделений Вооруженных сил Украины велся один раз из стрелкового оружия.
Праута отметил, что в течение минувших суток боевики 28 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. При этом они 6 раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
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