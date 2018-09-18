Россия признала, что ее самолет сбила Сирия

В Минобороны РФ заявили, что российский Ил-20 сбили силы ПВО Сирии, передает «Интерфакс». Ведомство считает, что его подставили под удар самолеты Израиля. В результате погибли 15 российских военнослужащих.
«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал фициальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
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