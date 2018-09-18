Россияне нашли место падения самолета Ил-20 в Средиземном море

Российские военные нашли место падения самолета Ил-20 в Средиземном море, на корабли ВМФ РФ подняты фрагменты тел экипажа. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ.
«В операции по поиску членов экипажа российского самолета Ил-20, потерпевшего крушение у берегов Латакии, участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. На данный момент обнаружено место падения самолета в 27 км западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия)», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ указали, что на борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.
Утром во вторник в Минобороны РФ заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии, «так как им прикрывались истребители F-16 Израиля». В РФ уже заявили, что рассматривают такие действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на ответные меры.
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