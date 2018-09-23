Минобороны РФ опубликовало 3D-видео гибели самолета Ил-20

Министерство обороны России опубликовало в Facebook 3D-видео, в котором демонстрируется российская версия того, как 17 сентября у берегов Сирии был сбит самолет-разведчик ИЛ-20.
На видеоролике показан маршрут российского самолета, удары израильских истребителей F-16 по сирийской территории, положение ИЛ-20 в момент запуска сирийских ПВО. Согласно российской 3D модели, израильские ВВС использовали Ил-20 для прикрытия.
Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обвинил Израиль в том, что Тель-Авив предупредил Москву об ударах по провинции Латакия всего за минуту до начала обстрела. Таким образом, Израиль поставил под угрозу жизнь российских военных, которые находились на борту заходившего на посадку на авиабазу Хмеймим Ил-20. Как считает Конашенков, израильский летчик фактически заслонился российским самолетом от сирийских средств ПВО, что и привело к трагедии.
Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать заявление Минобороны РФ.
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