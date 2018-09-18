Дети из религиозных семей счастливее сверстников-атеистов

Представители Гарварвдской школы общественного здравоохранения провели исследование, в ходе которого выяснили, что дети из религиозных семей вырастают более счастливыми, чем те, кто рос среди атеистов, сообщает American Journal of Epidemiology.
Исследоване европейских ученых длилось более 15 лет. В 1999 году они попросили почти 17 тысяч детей возрастом 14-15 лет заполнить анкету, где, помимо личных данных, требовалось указать отношение к вере в семье. Кроме того, школьников попросили рассказать, как часто они ходят на службу, медитируют или молятся.
Позже с участниками проекта связывались еще несколько раз — в 2007-м, 2010-м и 2013-м годах. В этот период бывшим школьникам было уже от 23 до 30 лет. Исследователей интересовало главным образом физическое и душевное здоровье участников эксперимента.
Количество испытуемых к тому времени, правда, сократилось до 7,5 тысячи человек, но и этого количества хватило, чтобы прийти к однозначному выводу — у детей, выросших в религиозной семье, показатель удовлетворенности жизнью был выше на 18 процентов, чем у сверстников-атеистов.
Ученые выяснили также, что дети из религиозных семей реже употребляли алкоголь, курили, а также меньше были подвержены инфекциям, которые передавались половым путем.
Впрочем, существуют и другие исследования, которые показывают, что дети из верующих семей чаще жадничают и более жестоки, чем их нерелегиозные сверстники.
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