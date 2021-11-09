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Ученые опровергли популярный миф о сне

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Ученые опровергли популярный миф о сне

Группа исследователей из Больницы Лозаннского университета опубликовала работу, в которой опровергла теорию, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон. Результаты их исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В течение многих лет медицинская наука твердо придерживалась мнения, что можно определить, насколько глубоко спит человек, наблюдая за его мозговыми волнами по показаниям электроэнцефалограммы (ЭЭГ), уточняется в материале.

В новом научном труде эксперты внимательно изучили, что происходит с людьми, страдающими от хронической бессонницы. Ученые попросили 10 человек с бессонницей и 20 добровольцев, которые обычно спят хорошо, пройти ЭЭГ во время сна в лабораторных условиях. Исследователи также провели 787 пробуждений, чтобы получить практически мгновенную обратную связь и определить качество сна на разных стадиях.

По результатам проделанных тестов, сотрудники Больницы Лозаннского университета заключили, что у людей, страдающих от бессонницы, наблюдается определенное совпадение между сном с медленными мозговыми волнами и сном с быстрыми, что свидетельствует о том, что они одновременно бодрствуют и спят.

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Исследователи считают, что этот вывод опровергает представление о том, что медленные волны обязательно указывают на глубокий сон и ощущение того, что после него человек крепко спал.

Они также обнаружили, что люди, не жалующиеся на проблемы со сном, испытывают наиболее легкий сон в течение первых двух часов. А люди с бессонницей очень часто спят в то время, когда, по их мнению, они бодрствуют, что говорит о том, что они спят больше, чем им кажется.

сон, исследование
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