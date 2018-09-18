Как обмануть ProZorro. Популярные схемы обхода системы государственных закупок

Некоторые граждане воспринимают систему ProZorro как панацею от любой коррупции в сфере государственных закупок.

На самом деле, ProZorro — это инструмент, электронная площадка. Благодаря ему участники могут быстрее размещать информацию в системе, заказчикам удобнее проводить торги, а активистам легче искать результаты закупок.

До этого в стране невозможно было проводить электронные торги. Но информацию о результатах заказчики так же обязаны были обнародовать в электронном «Вестнике государственных закупок».

Система ProZorro дала новые возможности. Теперь у власти вместо кирки есть отбойный молоток. Но долбить скалу коррупции стало не намного легче.

Уже несколько раз профессиональные эксперты публиковали в сети слабые места действующей системы государственных закупок.

Владелец компании «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский в конце 2017 опубликовал памятку коррупционеру, в которой собрал ТОП-25 средств обойти ProZorro. В июне 2018 соучредитель издания «Наши деньги» Юрий Николов привел 30 способов, как обойти ProZorro и нормы закона.

То есть, пока центральная власть отчитывается об экономии миллиардов благодаря проведению государственных закупок на ProZorro, ежедневно на государственных предприятиях, ведомствах, в городах и городках чиновники массово организуют победу на торгах избранным фирмам.

Заработанные на тендерных махинациях деньги аккумулируются и вкладываются в предвыборные кампании и подкуп избирателей.

Большинство таких схем можно прикрыть, изменив законодательство и усовершенствовав правила торгов в системе ProZorro. Но самая большая проблема заключается в безнаказанности организаторов торгов.

Вот несколько схем, используя которые чиновники-коррупционеры убирают конкуренцию на государственных тендерах:

Поднятие цены после заключения договора

Популярная схема обхода ProZorro — изменение цены договора посредством подписания дополнительных соглашений.

Как это работает? Заказчик и нужный продавец товара/услуги заранее договариваются, что последний на торгах предложит самую низкую цену. После победы и подписания договора, через какой-то промежуток времени, подписывается дополнительное соглашение о повышении цены на товар.

Обычно подорожание товара поставщик обосновывает ростом закупочных цен. На сленге тендерных коррупционеров такой прием называется «догнаться допкой» (дополнительным соглашением).

Наиболее распространена такая схема при закупке топлива.

Так, по информации «Наших денег», в марте 2016 филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» подписал соглашение с компанией «Вог Аэро Джет» Степана Ивахива и наследников Игоря Еремеева о закупке дизельного топлива на общую сумму 1,4 млрд. грн.

В том же месяце стороны заключили несколько дополнительных соглашений о повышении закупочной цены сначала на 10%, а затем — еще на 10%. Позже НАБУ открыло уголовное производство по факту завышения стоимости закупки дизтоплива для УЗ дополнительным соглашением от 29 марта 2016 года.

Допороговые закупки

Согласно закону о публичных закупках, власти не обязаны проводить закупки на электронных торгах, если сумма не превышает 199 тыс. грн для товаров и 1,5 млн грн — для работ.

То есть товары и услуги, которые не превышают этих сумм, чиновники могут покупать у одного участника, загружая только отчеты о проведенных закупки. Такое правило дало государственным учреждениям поле для творчества.

И здесь открывается самый интересный момент — можно ставить любую цену товара/услуги, главное, чтобы она не превышала допорогового значения.

Например, так произошло в конце 2016 года, когда Бабинский сельский совет Гощанского района Ровенской области заплатил за микроскоп с LCD дисплеем 157 тыс. грн — в 20 раз дороже рыночной стоимости.

Лидером по проведению таких закупок является государственное предприятие «Селидовуголь», которое в прошлые годы заключило 335 договоров по 199 тыс. грн каждый на общую сумму 67 млн грн. Так, в начале 2017 шахта «Россия» государственного объединения «Селидовуголь» провела 14 допороговых закупок стоимостью 199 999 грн каждая. Шахта купила минеральную воду по 222 грн за одну бутылку и мясо по 4 тыс. грн за килограмм. Поставщиком была ООО «Производственная фирма «Корнер-пак», которую связывают с «смотрящим» государственного угольного сектора Виталием Кропачевым.

Как быть, если сумма товара или услуги, которые госучреждение планирует приобрести, превышает допороговое значение? В таком случае предмет закупки дробится на определенное количество небольших лотов, чтобы провести торги вне электронной площадки.

Наглядным примером дробления крупных тендеров для обхода торгов на ProZorro является заказ ремонтов региональных дорог. Так, одну дорогу делят на небольшие отрезки и на ремонт каждого отрезка заключается отдельное соглашение. Таким образом обходится требование обязательного проведения закупки через ProZorro.

Этот способ капитального ремонта использовался, к примеру, в Тернопольской области. 19 июня 2018 года Служба автодорог в Тернопольской области за один день заключила 39 договоров о предоставлении услуг по текущему среднему ремонту дороги местного значения Малашовцы — Вертелка.

Каждый тендер был объявлен на ремонт 400 метров дороги. Стоимость каждой отдельной закупки — 152,2 тыс. грн. Общая стоимость всех заключенных договоров — 5,94 млн грн.

По данным Офиса эффективного регулирования (BRDO), большинство тендеров, проведенных службами автомобильных дорог в областях на ремонт дорог, проходят по допороговым процедурам без открытых тендеров.

Как говорится в отчете Счетной палаты, в 2017 году по неконкурентным процедурам было проведено 35% тендеров. То есть только 65% рынка публичных закупок приходилось на конкурентную среду.

Сговор участников

В этой схеме победитель известен заранее, а другие участники выполняют роль массовки. Заметить сговор участников тендера можно тогда, когда на торгах предлагается товар по завышенным ценам и ни один из продавцов не снижает стоимость.

Так, в апреле 2018 государственное угольное предприятие «Торецкуголь» на открытых торгах заказало у ООО «Донэнергоэкспорт» 160 тонн инертной пыли по 637 тыс. грн.

Стоимость тонны инертной пыли составляла 3,98 тыс. грн, что на 13% больше цены, по которой «Донэнэргоекспорт» продавал пыль ГП «Селидовуголь» месяцем ранее.

«Донэнергоэкспорт» не производит пыль. Фирма приобрела ее у производителя ООО «Союз промышленных предпринимателей». В 2017 году это предприятие продавало шахтам пыль по цене, которая была на тысячу гривен меньше, чем на торгах «Торецкугля».

На торгах с победителем конкурировало ООО «ТД Евроимпекс», не понижая цену. Это ООО — активный поставщик запчастей для «Торецкугля».

Фиктивный демпинг

Для этой схемы обхода ProZorro используется подставная фирма, которая заявляется на торги и в несколько раз занижает сумму за свои товары/услуги. Когда это фиктивное юридическое лицо, в результате торгов, становится победителем, оно отказывается от участия.

Другие участники, в ходе торгов занижавшие цену, также отказываются от участия, а победителем становится компания с более дорогим предложением. Упрощенно такую схему можно назвать сговором.

В ноября 2015 года Шостинский городской совет в Сумской области провел закупку работ по реконструкции одной из котельных в городе Шостка за 7,3 млн грн. В тендере победило ООО «Вант» ЛТД. А через год, в ноябре 2016 Антимонопольный комитет оштрафовал конкурента победителя — ООО «Харьковэнергоремонт» на 68 тыс. грн. АМКУ доказал сговор участников.

Прописать специфические условиям тендера

Чтобы на тендере победил нужный поставщик, чиновники придумывают различные схемы. Так в тендере могут быть прописаны специальные условия, или слишком детализированы требования к предмету закупки, под которые подходит продукция конкретного производителя.

Еще можно прописать в условиях специфические технические условия к продукции, поставляемой конкретным перечнем поставщиков. Например, указать точный размер продукции, цвет или оттенок.

Или требовать от участников тендера опыта поставок продукции на конкретный рынок и т.д.

Иллюстрацией такой схемы является закупка вакуумных туалетов «Укрзализныцей». На тендер допускали только компании, которые имели трехлетний опыт установки туалетных систем в вагонах «Укрзализныци». При этом наличие такого опыта в компании утверждал сам заказчик.

В результате, на тендерах победили два поставщика с таким «опытом», поставлявшие продукцию одного производителя.

Другой пример от портала «Наши деньги». В сентябре 2018 отдел здравоохранения Киево-Святошинской РГА выписал тендерную документацию на закупку лекарств ожидаемой стоимостью 4 млн грн под одного производителя.

Одним из требований тендерной документации было предоставление участниками гарантийного письма от производителя (авторизационного письма).

В то же время, в списке препаратов, на которые нужно было предоставить авторизационные письма, были лекарства, которые производятся одним производителем в Украине — «Киевмедпрепарат» Константина Жеваго. Логично, что в таком случае «Киевмедпрепарат» сам пойдет на торги, или даст авторизационное письмо только близком поставщику.

Объединить в один лот товары, производимые различными производителями

Заказчик объединяет в один лот нескольких видов продукции, производимой различными производителями. При такой схеме производители просто не имеют возможности принять участие в тендере. И на торгах побеждает нужный посредник.

Например «Укрзализныця» в 2017 году провела закупку тормозного оборудования, объединив в один лот товары, которые производятся различными производителями. Таким образом, производители не смогли принять участие в торгах и победителем стали «прокладки», которые продают железной дороге товар по завышенным ценам.

Ограничение периода подачи документов

Для ограничения конкуренции чиновники могут выбрать такую дату проведения торгов, чтобы поставщики не успели собрать все бумажки. Например, можно объявить торги за четыре дня до их начала и потребовать от участников справку ГФС об отсутствии задолженности по уплате налогов, которая выдается за пять дней.

Или можно назначить торги через три недели и прописать в требованиях предоставить справку о несудимости директора, которую МВД выдает за 30 дней.

Бывает, что за месяц до проведения тендера меняют тендерные условия, добавив требование для поставщиков предоставить определенный сертификат качества, который выдается в течение нескольких месяцев.

В июле 2018 года Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровской горсовета провел торги, заказав у ООО «Элит Строй Лтд» строительство канализации за 78,3 млн. грн. Цена песка и труб были на четверть дороже, чем на других тендерах и у производителей.

Предложение другого участника тендера ОАО «Трест «Днипроводбуд », который предлагал в полтора раза более низкую цену, отклонили, поскольку компания загрузила 1-3 и 10-11 страницы паспорта подписанта вместо всего паспорта.

Кроме того, она не предоставила гарантийные письма о согласии с порядком формирования тендерной цены и о предоставлении документов победителя в пятидневный срок в случае победы.

Установить короткие сроки поставки продукции

Чтобы отсеять «ненужных» участников на торгах чиновники намеренно прописывают в тендерных условиях короткие сроки поставки товаров, за которые производитель не успеет произвести и поставить нужный объем продукции.

В результате, конкуренция отсутствует, цена вдвое завышена, а на тендере побеждает своя фирма, с которой по окончании установленных сроков поставки подписывается дополнительное соглашение о продлении сроков поставки.

Например, осенью 2017 так поступила «Укрзализныця», проведя тендер на закупку контактных проводов с установленными сроками поставки продукции в 30 дней.

Короткие сроки ограничили количество участников и победителем стало ООО «Интеркабель Киев», которое представляло интересы российского АО «Росскат».

Стоимость силового провода составляла 471,5 грн за кг. В то же время, близкая по характеристикам проволока стоила на украинском рынке около 250 грн/кг.

Выставить долгий период оплаты за товар/услугу

Чтобы закупить на торгах товар/услугу у требуемого участника чиновники завышают в тендерных условиях предельный срок оплаты.

Данная формулировка отсекает нежелательных участников. Кто согласится столько времени ожидать оплату? Зато это позволяет рассчитаться со «своей компанией» хоть на следующий день после победы.

ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» в августе 2018 заказал ткани, прописав в тендерной документации: «Покупатель производит оплату полученной партии товара по факту его поставки в течение 180 календарных дней».

Владелец профильной компании «Текстиль-Контакт» (крупнейший поставщик текстиля в стране) написал в своем блоге, что нормальный поставщик никогда не пойдет на такой коррупционный тендер.

Спрятать тендер

Также, чтобы потенциальные участники не смогли заявиться на тендер, чиновники пытаются скрыть объявления о покупке. Например, могут в названии тендера допустить грамматические ошибки, чтобы поиск не выдал объявление о торгах, или написать нечетко: вместо автомобилей — оборудование, вместо полотенец — ткани.

Что делать если ненужный участник все же победил на торгах?

Результаты торгов можно обжаловать в Антимонопольном комитете, который обязан приостановить выполнение тендера на время рассмотрения жалобы.

«Важной проблемой публичных закупок является автоматическое приостановление в Prozorro процедуры публичных закупок на основании поданной жалобы в АМКУ. Срок процедуры закупки может затягиваться до 120 дней. Коллегией Антимонопольного комитета рассматриваются жалобы на одну и ту же процедуру закупки в течение четырех месяцев. Такие обстоятельства свидетельствуют о неэффективности существующей процедуры публичной закупки и, как следствие, низкую результативность», — говорится в отчете Счетной палаты.

И такую возможность обжаловать торги, чтобы затормозить процесс, активно используют участники. В 2017 году в АМКУ поступило 5706 жалоб — на 86% больше, чем в 2016 году.

Можно также не заключить договор с победителем в установленный срок, а затем отменить процедуру закупки из-за своего же нарушения.

В сентябре 2016 года «Стрыйский вагоноремонтный завод» — входит в ПАО «Укрзализныця» — провел закупку сварочного оборудования на 1,8 млн грн. Победил участник, предложивший цену на 45% ниже ожидаемой стоимости.

Однако «Стрыйский вагоноремонтный завод» не подписал договор в установленный срок и торги были отменены из-за нарушения процедуры.

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