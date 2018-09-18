«Цепь трагических обстоятельств»: Путин миролюбиво прокомментировал сбитый Ил-20

Президент РФ Владимир Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными истребителем Су-24.

«Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента РФ, Россия усилит меры безопасности своих военных в Сирии и это «заметят все».

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших», — добавил глава российского государства.

Российский Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на сирийскую провинцию Латакия. Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около вчера 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По данным Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение «Хезболла».