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В Константинополе заявили о непризнании анафемы гетмана Мазепы

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Вселенский патриархат никогда не признавал канонической анафему, которую Русская православная церковь наложила на гетмана Ивана Мазепу. Об этом изданию «Главком» заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов (в миру — Игорь Геча).

«Несмотря на наложение Русской церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий, и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин», — сказал он.

По его словам, после эмиграции Мазепа исповедовался у православных священников Вселенского патриархата, перед смертью он получил отпущение грехов, был отпет и похоронен по православному обряду. «Его тело было положено в православной церкви городка Варнице, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по скончавшемуся гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верующий Матери-Церкви, Вселенского патриархата», — подчеркнул священнослужитель.

Архиепископ рассказал, что после поражения Ивана Мазепы в борьбе за независимость Украины и разрушения Петром I Запорожской Сечи, в период c 1711 по 1734 год, напротив современного города Херсона действовала новая Запорожская Сечь (ее еще называли Олешковская Сечь), духовенство которой также подчинялось Вселенскому патриархату. «То есть все эти территории современного юга Украины не только не входили в состав Российской империи, но и оставались в юрисдикции Вселенского патриархата. Поэтому действие акта 1686 года на них никоим образом не распространялось», — заявил Иов.

Кроме того, священнослужитель заявил, что обвинения из Москвы о вторжении на каноническую территорию Московского патриархата после назначения на Украину экзархов Вселенского патриарха лишены оснований. «Территория Украины никогда не была канонической территорией любой другой поместной православной церкви, кроме Вселенского патриархата. Киевская митрополия канонически и исторически, с момента своего создания во времена первых киевских христианских князей Аскольда, Ольги и Владимира и дальше больше 700 лет, была митрополией в составе Вселенского патриархата», — пояснил архиепископ.

«И даже после передачи в 1686 году части Киевской кафедры на территориях, подчиненных России, во временную опеку (наместничество) московских патриархов Украина все время оставалась канонической территорией Константинопольской церкви», — резюмировал Иов.

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Напомним, что анафема (отлучение от церкви) на гетмана Мазепу была наложена в ноябре 1708 года после обвинений его в государственной измене.

Константинопольский патриархат, Мазепа
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