Трамп ужесточил соблюдение режима санкций против России

Президент Дональда Трамп подписал исполнительный указ, нацеленный на ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России. Текст этого документа распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

Как следует из указа, о введении дополнительных ограничительных мер против России речь не идет.

«Подписанный мной исполнительный указ ужесточит имплементацию этих санкций посредством наделения дополнительными полномочиями министра финансов [США Стивена Мнучина], чтобы он был в состоянии предпринимать определенные действия применительно к этим санкциям, а также посредством передачи министерствам и ведомствам федерального правительства распоряжения предпринимать все надлежащие меры в пределах их полномочий, дабы обеспечить полную имплементацию этих санкций», — говорится в тексте послания от имени Трампа.

Оно было отправлено спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану и председателю Сената, которым по конституции является вице-президент США Майкл Пенс.