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Число жертв крушения парома в Танзании превысило 160 человек

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По меньшей мере 161 человек погиб в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о 136 жертвах.

По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находились свыше 400 человек. Согласно информации портала Africa News, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

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Это не первый подобный случай. 21 мая 1996 года в результате крушения парома «Букоба» на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.

Танзания, паром
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