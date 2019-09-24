Первый паром с Румынией заработал в тестовом режиме

23 сентября на Одесщине произошло тестовое испытание работы паромного комплекса «Орловка» между поселком Орловка и румынской Исакчей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса», — говорится в сообщении.

«Тесты подтвердили полную готовность гидротехнических сооружений с обеих сторон к приему и отправлению грузопассажирских паромов», — написал на своей странице в Facebook заместитель главы Одесского областного совета Юрий Димчогло.

Он добавил, что полное открытие переправы Орловка — Исакча состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.