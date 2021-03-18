Умер отрицавший наличие в Танзании коронавируса президент Магуфули

Умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщила вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан, передает государственный телеканал TBC.

Ранее лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом и его госпитализировали в соседней Кении.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с распространением инфекции президент просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что «коронавирус — это дьявол».

Власти республики в апреле 2020-го прекратили публиковать официальную статистику заболевших, что не мешало Магуфули неоднократно заявлять, что его страна свободна от инфекции, и приглашать в республику туристов. Так, летом 2020-го политик сообщил, что бог благополучно «изгнал» коронавирус из Танзании.

Президент также не доверял вакцинам от вируса, поскольку их разрабатывают европейцы. Лечить инфекцию, помимо молитв, политик советовал домашними средствами, например травяными ингаляциями.

С конца февраля Магуфули перестал появляться на публике. Власти страны не раскрывали какую-либо информацию на фоне обвинений оппозиции в том, что президент тяжело болен из-за коронавируса. Лидер танзанийской оппозиции Лиссу 15 марта со ссылкой на свои источники сообщил, что президента на фоне COVID-19 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Магуфули родился 29 октября 1959 года на северо-западе республики. Получил педагогическое образование по специальностям «Математика» и «Химия». Учился не только в местных университетах, но и в Салфордском университете Великобритании, где в 1994 году получил степень магистра химии.

В 1995 году Магуфули впервые выбрали в парламент региона, где он родился, тогда же политика назначили заместителем министра по делам строительства. Позже он успел побывать на должностях министра труда, министра строительства, министра развития животноводства и рыболовства. Президентом Танзании Магуфули выбрали в 2015 году. Он стал пятым по счету президентом страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и американского Университета Джонса Хопкинса, в Танзании с начала пандемии выявили 509 заболевших коронавирусной инфекцией, из них умер 21 человек.