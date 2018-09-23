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В Китае власти заблокировали тысячи «вредных» сайтов

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Власти Китая за три месяца заблокировали более 4 тыс. вредных» веб-сайтов и аккаунтов, заявили в Национальном управлении про противодействию нелегальным и порнографическим публикациям. Об этом сообщает Reuters.

Под блокировку попали учетные записи и сайты, заподозренные в мошенничестве, распространении порнографии, вербовке в религиозные организации и даже в «распространении слухов». Компания по выявлению распространения «вредного контента» стартовала в мае. За это время было выявлено 120 нарушений, предписания об их устранении получили 230 фирм. В частности, была закрыта стриминговая платформа, насчитывавшая более 3 млн пользователей. Она распространяла порнографию и базировалась на территории Камбоджи.

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В конце августе китайские власти запустили в национальном сегменте интернета платформу Piyao для «опровержения слухов». Она контролируется 27 ведомствами и отслеживает подозрительную информацию в соцсетях и мессенджерах. Это произошло параллельно с началом расследования в отношении платформ на предмет нарушения нового закона о кибербезопасности в частности, размещении контента, содержащего «терроризм, фальшивые слухи и порнографию». Была также ограничена выдача лицензий на онлайн-игры. Это привело к потере акциями крупнейших соцсетей Китая Momo, Weibo и YY от 11% до 17% стоимости.

Китай, Интернет
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