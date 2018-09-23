Дочь британского миллионера умерла, съев сэндвич в аэропорту

Дочь создателя британской компании по производству игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза Наташа умерла на борту самолета после того как купила сэндвич в аэропорту Хитроу.

Как сообщает издание Daily Mail, 15-летняя Наташа купила перед полетом сэндвич с оливками и артишоками. Девушка, зная о своей аллергии на семена кунжута, всегда проверяет свою еду. В этот раз она также убедилась, что поверхность сэндвича не посыпана этой специей. Однако в этом случае семена кунжута были добавлены в тесто, и девушка его не заметила.

Наташе стало плохо во время перелета из Лондона в Ниццу. Помощь, оказанная членами экипажа, девушку не спасла. Несмотря на два укола с эпинефрином, которые успел сделать ей отец, острая аллергическая реакция привела к гибели его дочери.

Кунжут входит в число пищевых аллергенов, информацию о которых рекомендуют наносить на упаковку продуктов, в которых он содержится. Компания-производитель сэндвича Pret a Manger заявила, что информациях обо всех продуктах, которые могут вызвать аллергию, покупатель может узнать в сетевых магазинах.

Начато расследование инцидента. Миллионер собирается потребовать ответа от производителя сэндвичей. Также следователи определят, насколько экипаж самолета British Airways был готов к возникшей экстренной ситуации.