«Видим, сколько оттуда идет беды»: Лукашенко укрепляет границу с Украиной

Беларусь укрепит границу с Украиной. Об этом на встрече с местными чиновниками заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белпрезидента.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко рассказал о том, что министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич докладывал ему о задержании арсенала.

«Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее, — привел подробности Александр Лукашенко. — Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры... Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной».

Напомним, в сентябре был задержан житель Городеи Минской области. Когда его машину остановили сотрудники местного ГАИ, в салоне находился целый арсенал — тюнингованный автомат Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, винтовка неустановленной модели, ручные гранаты, взрывпакеты.