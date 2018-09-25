Почему МВФ не дает Украине денег

Переговоры с МВФ нельзя назвать провальными, но и о каких-либо успехах говорить рано. Миссия МВФ, пребывавшая в Украине с 6 по 19 сентября, уехала, не сделав никаких конкретных заявлений. Йоста Люнгман, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, лишь сухо констатировал, что «были конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ, направленные на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются».

Миссия не подписывает Меморандум и не принимает решение о выделении средств, она лишь собирает и анализирует информацию, необходимую Совету директоров фонда, для принятия решения. То, что по итогам миссии представители Фонда, якобы, предложили дождаться принятия Госбюджета следующего года, говорит о том, что в полной мере необходимую информацию от украинской стороны они не получили.

Беглый взгляд на проект Госбюджета, подготовленный правительством, лишь убеждает в этом. Начать хотя бы с того что в нем не отражено повышение стоимости газа – основное требование МВФ, которое должна выполнить Украина для продолжения текущей программы. Расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, по оценкам Минфина, в следующем году составят 55,5 млрд грн. При нынешней цене газа в этом году на субсидии планируют потратить 71 млрд грн, из которых 18 млрд грн – это погашение задолженности прошлого года. А 53 текущие расходы. При этом еще до начала отопительного сезона на субсидии было потрачено 56 млрд грн.

Очевидно, что после повышения цены на газ на 23,5% с октября, эти расходы должны вырасти, ведь цена газа – это тарифы на тепло и горячую воду. И ни повышение средней номинальной зарплаты, ни верификация получателей субсидий, не смогут перекрыть недостачу. В отличие от номинальной, реальная средняя зарплата выросла за год не на 25, а на 15%, не зажиреешь. А проект бюджета будущего года предусматривает еще более сдержанный рост доходов населения.

Верификация получателей количество субсидиантов сократит, но тоже не принципиально, по предварительным оценкам Минфина, право на субсидию потеряют порядка 20% от тех 7 млн семей, которые числились ее получателями на начало мая 2018-го – старт верификации. То есть количество получателей снизится до 5,6 млн домохозяйств. Это примерно равно количеству получателей субсидий в 2015 году, тогда расходы государства на субсидии еще можно было считать приемлемыми. Вот только тарифы в этом отопительном сезоне будут намного выше, чем в 2015-м, ведь на сегодняшний день так называемый «социальный» тариф для населения вдвое ниже рыночной цены – 4,94 грн за кубометр против 9,5-10 грн/м куб. И в перспективе 2020 года эта разница в стоимости должна исчезнуть. То есть нынешнее повышение на 23,5% – это лишь первый этап.

Но даже на этом этапе никто в правительстве не готов озвучить конкретные цифры – какой будет стоимость газа, какому количеству семей потребуется помощь государства для оплаты счетов, сколько на это необходимо будет выделить средств из госбюджета.

Надеемся, что эти расчеты получил МВФ, но не уверенны, что они остались удовлетворены, если пожелали дождаться окончательного принятия Госбюджета на будущий год. Шутка ли в бюджете 2016 года на субсидии закладывалось 40 млрд грн и по итогам денег не хватило, в бюджете 2017 - уже 52 млрд грн, но и их оказалось мало, в бюджете этого года заложен 71 млрд грн и снова есть опасения, что не хватит. При таких огрехах планирования, верить украинскому правительству на слово – себя не уважать.

Тем более что еще один из пунктов соглашения с МВФ – монетизация субсидий, то есть выдача их населению деньгами. И мы якобы его выполняем, вот только с начала 2019-го она уже должна стартовать, а до сих пор нет ни механизма, ни понимания как система будет работать, на какие счета люди будут получать выплаты, какие предохранители будут использованы для избегания кризиса неплатежей, смогут ли и как субсидианты использовать сэкономленные деньги. Традиционно наше правительство лишь сделало первый шаг в выполнении обязательств перед Фондом, заверило его в готовности проводить реформы и благополучно забыло об этом.

В подвешенном состоянии и другие реформы, например реформирование Государственной фискальной службы, которое идет четвертый год, но при этом даже не приблизилось к завершению. Более того, вместо реформирования, государственные мужи устроили настоящую битву за контроль над ведомством, окончательно ослабив его и остановив реформу вообще. Никакой тебе реформы таможни, никакой Службы финансовых расследований.

Переход к среднесрочному бюджетному планированию тоже в зачаточном состоянии. Реформирования государственных банков – до сих пор на стадии проекта.

Не спешит Украина и выполнить обязательство о проведении прозрачной и честной приватизации. В который раз провалив план поступлений от продажи госимущества – из запланированного 21 млрд грн по итогам семи месяцев этого года в Госбюджет поступило аж 50 миллионов. Не помог ни новый закон, ни новый и.о. руководителя. Как не крути, а желание зарабатывать на госпредприятиях, причем зачастую, нелегально, превыше всех обязательств продать эти предприятия новых собственникам.

Не менее настораживающим для МВФ является и хроническое желание Украины менять действующую систему налогообложения. Шутка ли, но проект Госбюджета будущего года предполагает, что от налога на прибыль в бюджет поступит свыше 102 млрд грн. При этом проект закона о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, поданный Президентом как неотложный, предполагает, что после его принятия, поступления сократятся на 45 миллиардов. И никаких реальных компенсаторов этих потерь Минфин не называет.

Наивно предполагать, что МВФ сконцентрирован на выполнении каких-то точечных задач – цене газа или Антикоррупционном суде, например. Конечно, у него есть приоритеты, но при принятии решения Фонд смотрит на картинку в целом, и пока эта картинка – нелицеприятная.

Дополнительно она омрачается предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Неуемное желание депутатов увеличить расходную часть Госбюджета в процессе рассмотрения – это всегда риск, но в предвыборный год этот риск становится основным. Тем более что МВФ наверняка ознакомился с незавидными результатами выполнения бюджета текущего года и приблизительно представляет чего ждать в году будущем. Его желание дождаться окончательной версии Госбюджета – эти скорее сдерживающий механизм, нежели условие сотрудничества, и следует только радоваться, что фонд решил действовать по этому сценарию.

В конце концов, текущая программа сотрудничества с МВФ подходит к концу и назвать ее выполнение эффективным язык не повернется – из обещанных 17,5 млрд долл. Украина получила только 8,5 млрд. И не из-за скупости Фонда, как вы понимаете. Максимум, на который мы можем рассчитывать в рамках этой программы – это еще 1,8 млрд долл., и те мы не можем получить уже полтора года. То, что МВФ направил в Украину миссию – хороший сигнал, то, что МВФ заговорил о подписании новой программы Stand-by – еще лучший. Но наивно предполагать, что фонд готов пойти на любые условия, и на многое закрыть глаза, ради того, чтобы помочь Украине.

Конечно, у чиновников Фонда есть желание не допустить очередной дефолт в стране, которой они помогают последние несколько лет, тем более, что мы уже начали отдавать МВФ ранее взятые у него кредиты. Но потребность Украины в средствах МВФ намного выше, она – критична.

Согласно расчетам Минфина, общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, в 2019-м составит чуть более 2 триллионов гривен (52,2% от ВВП). Гарантированный государством долг в национальной валюте, составит 388,6 млрд грн. Общие выплаты по государственному долгу в 2019 году за счет средств госбюджета, оцениваются на уровне 417,4 млрд грн, из которых 57,3% или 239,2 млрд грн – выплаты по внутреннему долгу и 42,7% или 178, 2 млрд грн – по внешнему. На обслуживание госдолга в 2019-м придется потратить 145,2 млрд грн, что на 15 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Для того, выплатить такие значительные суммы, придется залезть в очередные долги. Минфин рассчитывает в следующем году занять немного больше 109 млрд грн, свыше 31,5 млрд грн – на внешних рынках и более 78 млрд грн – на внутреннем. И занимать будет дорого – средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 15,7% годовых, для внешних долговых инструментов – около 9% годовых. И чем теплее отношения Украины с МВФ, тем дешевле будет стоимость привлечения средств, тем больше будет желающих, одолжить нам денег, тем ниже будут наши затраты на возврат долгов. Но, пожалуй, самое главное – тем выше шансы, что хоть одна из ключевых реформ будет доведена до конца.

Увы, до сих пор далеко не все руководители страны это осознали, многие все еще уверенны, что МВФ будет спасать Украину любой ценой – именно это является основным риском срыва переговоров Украины с фондом.

Источник