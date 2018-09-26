Почти треть домохозяйств в стране смотрят аналоговое ТВ

Согласно данным Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, эфирным способом приема телесигнала пользуется 32,3% домохозяйств в Украине, из них только 8% принимают эфирный сигнал в цифровом стандарте.

Такие данные содержатся в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в... Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения видеотюнеров цифрового наземного (эфирного) телерадиовещания», текстом которой располагает агентство «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Нацсовета, в Украине телесигнал принимает 15,017 млн домохозяйств со средним показателем в 2,64 чел. на одно домохозяйство. При этом тип приема сигнала распределяется следующим образом: 31,4% домохозяйств пользуется спутниковым сигналом (при наличии спутникового оборудования, вне зависимости от наличия других типов приема телесигнала), 36,3% пользуется кабельным сигналом (при наличии кабеля, отсутствии спутникового оборудования и зависимости от наличия других типов приема телесигнала). Исключительно эфирным типом приема телесигнала пользуется 32,3% домохозяйств, из них только 8% принимают сигнал в цифровом стандарте.

«Руководствуясь таким процентным соотношением, можно сказать, что ориентировочно для 4,85 млн домохозяйств эфирный способ приема сигнала является приоритетным, и из них только 0,388 млн домохозяйств уже принимает эфирный сигнал в цифровом стандарте», — отмечается в тексте пояснительной записки.

По мнению авторов законопроекта, документ будет содействовать переходу населения с аналогового на цифровое телерадиовещание путем создания условий для обеспечения населения видеотюнерами доступной стоимости.

Как сообщалось, отключение аналогового телевещания по всей территории Украины за исключением территорий с особенным режимом вещания стартовало с 1 сентября 2018 года.

Правительство Украины решило сохранить аналоговое телевещание только на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до 31 декабря 2018 года.