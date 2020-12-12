В РФ центральные телеканалы поменяли сетки вещания в связи со смертью Гафта

Российские телеканалы изменили сетки вещания в связи со смертью актера Валентина Гафта.

Как сообщили СМИ в пресс-службе Первого канала, в 21:20 мск после программы «Время» в эфир выйдет программа «Памяти Валентина Гафта».

На «России-1» в субботу вечером выйдет выпуск программы «Белая студия», а в понедельник телеканал покажет повтор программы «Судьба человека» с интервью актера.

Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет.