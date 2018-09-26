Украинский вошел в топ-10 наиболее употребляемых языков в Европе

Русский, немецкий и французский — наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы. Такие данные приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября.

После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский.

Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.