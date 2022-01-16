В Украине с сегодняшнего дня печатные СМИ должны выходить на украинском языке

Нормы, предусмотренные статьей 25 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в отношении печатных средств массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения вступают в силу в воскресенье, 16 января 2022 года.

Так, в соответствии со вступающими в силу нормами, с 16 января печатные средства массовой информации в Украине должны издаваться на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издаются на государственном языке. Предполагается, что все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Распространение печатных СМИ, изданных на иностранных языках, по подписке допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине аналогичного издания на государственном языке.

Учредители (соучредители) печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять обязательный экземпляр документов (номеров, выпусков) на государственном языке.

Кроме того, в каждом месте распространения таких средств массовой информации изданные на государственном языке должны составлять не менее 50% наименований. В месте распространения печатного СМИ, изданного на другом языке, такое средство массовой информации также распространяется на государственном языке.

В то же время требования статьи 25 не распространяются на печатные средства массовой информации, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания, язык которых определяется статьей 22 соответствующего закона. Обязательный экземпляр номеров (выпусков) на государственном языке в таком случае производится, публикуется и доставляется на соответствующем языке.

Для печатных средств массовой информации местной сферы распространения соответствующие нормы статьи 25 вступят в силу с 16 июля 2024 года.