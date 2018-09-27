Ford потерял миллиард из-за введенных Трампом пошлин

Главный исполнительный директор Ford Motor Company Джеймс Хакетт заявил, что американский автоконцерн из-за введенных администрацией Дональда Трампа пошлин на ввоз в США стали и алюминия потерял около $1 млрд, сообщает Reuters.

По его словам, компания производит большую часть автомобилей на территории Северной Америки, поэтому импортные пошлины оказали на концерн серьезное негативное влияние.

Хакетт отметил, что действия Трампа привели к росту затрат компании в размере $1 млрд. Президент Ford заявил, что теперь концерну придется пересмотреть свою стратегию.

Напомним, что в марте текущего года Трамп объявил о решении ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. После этого между Соединенными Штатами и Европейским союзом начался торговый конфликт; ЕС в ответ ввел свои пошлины на американские импортные товары, включая табачные изделия.

1 июня решение Трампа вступило в силу. Так, на ввоз стали из ЕС, Мексики и Канады были установлены 25-процентные пошлины, на алюминий — 10-процентные.

10 августа Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно. Позже в Белом доме объяснили это тем, что Анкара представляет угрозу для нацбезопасности, и решение принималось «независимо от переговоров по торговле».

При этом в конце августа Трамп ввел послабления на экспорт стали и алюминия в США для Бразилии, Южной Кореи и Аргентины.