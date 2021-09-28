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Ford вложит $7 млрд в производство электромобилей в США

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Ford вложит $7 млрд в производство электромобилей в США

Американская автомобилестроительная компания Ford объявила в понедельник о планах инвестировать миллиарды долларов в производство электромобилей в США, что позволит создать 11 тыс. новых рабочих мест в стране. Эти средства, как сообщила во вторник газета Hill, будут направлены трем новым заводам по изготовлению аккумуляторов и предприятию по производству пикапов в штатах Теннесси и Кентукки.

«Это является нашей возможностью — нашей крупнейшей из когда-либо осуществлявшихся инвестиций — оказать содействие в построении лучшего будущего для Америки, — приводит издание заявление президента и гендиректора Ford Джима Фарли. — Мы теперь движемся к тому, чтобы осуществить прорыв в производстве электромобилей для многих, а не для некоторых».

Инвестиции в общем объеме $11,4 млрд будут осуществляться в партнерстве с южнокорейской компанией SK Innovation. $5,6 млрд планируется вложить в новые производственные мощности по изготовлению батарей для электромобилей, в конвейерную линию по сборке электромобилей серии «Эф» и в переработку отходов в штате Теннесси, где предполагается создать 6 тыс. рабочих мест, пишет газета. $5,8 млрд будут направлены на создание новых производственных мощностей в Кентукки, в том числе и по изготовлению батарей, что позволит открыть там 5 тыс. новых рабочих вакансий. Доля Ford в этих вложениях составит $7 млрд, что является самой крупной производственной инвестицией компании за всю ее 118-летнюю историю.

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Газета отметила, что объявление об этих планах было сделано компанией спустя около двух месяцев после того, как президент США Джо Байден обнародовал исполнительный указ, согласно которому к 2030 году половина продаваемых в стране транспортных средств должна приходиться на электромобили.

электромобили, Ford
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