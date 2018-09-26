BASF откроет завод в Обухове

Концерн по производству химических средств BASF инвестирует EUR2 млн в открытие завода по производству добавок в бетон в Обухове Киевской области весной 2019 года, сообщил гендиректор BASF в Украине Андреас Лир.

«Инвестиции составят примерно EUR2 млн. Это наша первая инвестиция в Украине, если она будет успешной, мы и дальше будем инвестировать в это производство. Мы уже присутствуем на украинском рынке с этими товарами несколько лет. Продолжительное время мы импортировали этот продукт, но теперь мы решили, что хотим его производить здесь», — объяснил Лир в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По словам представителя департамента строительной химии BASF Александра Рубана, производственная мощность завода составит 10 тыс. тонн продукции в год с возможностью нарастить мощности в будущем. Завод планируется запустить в марте-апреле 2019 года.

Рубан отметил, что производство в Украине снизит стоимость добавок в бетон примерно вдвое, а также позволит компании существенно нарастить долю на рынке.

Концерн BASF — крупнейший производитель химических средств. Продуктовый портфель состоит из пяти сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, а также нефть и газ. BASF работает в Украине с 1992 года. Контролирует четыре агроцентра, имеет один склад.