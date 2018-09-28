Харьковского фотокорра осудили за «положительное освещение» ЛНР

Харьковского фотокорреспондента Сергея Кочетова приговорили к 3 годам заключения условно за «положительное освещение» деятельность боевиков так называемой «Луганской народной республики». Об этом говорится в приговоре Московского районного суда Харькова от 16 августа.

Отмечается, что Кочетов признал свою вину в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пошел на сделку со следствием.

Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года. В то же время, фотокорра освободили от наказания с испытательным сроком на 2 года.

Кочетову инкриминировали репортажи 2014-2015 годов, «которые были направлены на позитивное освещение деятельности участников незаконного формирования «Луганская народная республика».

Фотографии он публиковал в харьковском издании Press-post (Press-post.net) и московском «Свободная пресса» (svpressa.ru).

«Установлено, задачей, которая ставилась перед Кочетовым, было положительное освещение деятельности незаконного формирования «Луганская народная республика» и освещение перспективности взаимоотношений Российской Федерации с незаконным формированием «Луганская народная республика», — утверждает следствие.

В частности, мужчина должен был «фиксировать положительную реакцию жителей Луганской области, которые встречают гуманитарный конвой из Российской Федерации», «положительно освещать деятельность политических сил Российской Федерации, которые направляют помощь».

«Кочетов осознавал, что изготовленные им фотоснимки будут, использованы для размещения со статьями, в которых авторы поддерживают, а в некоторых случаях и призывают к отделению части территории Украины», — говорится в приговоре.