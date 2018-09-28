В США опубликуют все показания по «российскому делу»

Комитет по разведке палаты представителей США решил опубликовать показания членов ближайшего окружения президента Дональда Трампа и бывших сотрудников администрации Барака Обамы, полученные в результате расследования российского вмешательства в выборы, передает из конгресса корреспондент газеты Politico.

Речь идет о показаниях общим объемом в тысячи страниц. Теперь они поступят на рассмотрение разведсообщества и офиса национальной разведки, после чего их можно будет опубликовать. Предполагается, что это произойдет в течение нескольких дней или недель. Все документы опубликуют сразу.

Как свидетельствует список на сайте комитета, речь идет о показаниях 53 человек. В их числе сын президента Дональд Трамп — младший, генпрокурор Джефф Сешнс, экс-директор национальной разведки Дэн Коутс, бывший советник президента Стивен Бэннон и экс-адвокат Майкл Коэн, бывшая директор по коммуникациям в администрации Трампа Хоуп Хикс, зять президента Джаред Кушнер и экс-руководитель его предвыборного штаба Кори Левандовски.

Там же показания бывших сотрудников администрации Обамы — экс-главы Минюста Салли Йетс, бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера, советницы Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, бывшего представителя США при ООН Саманты Пауэр, бывшего главы предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты, а также лоббиста Рината Ахметшина.

Показания, в частности, касаются встречи Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой и другими гражданами России в Trump Tower в июле 2016 года. Кроме Трампа-младшего, в ней принимали участие Манафорт и Кушнер. Они общались с Весельницкой, там же присутствовали Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов и бизнесмен Ике Кавеладзе, чьи имена также фигурируют в списке.

Весной комитет по разведке завершил расследование о российском вмешательстве в выборы американского президента. В итоговой версии доклада говорилось, что вмешательство имело место, но никакого «сговора» между штабом Дональда Трампа и Москвой не было. Комитет заявил, что действия со стороны России были направлены на внесение смуты в выборный процесс.