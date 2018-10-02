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Минэнерго вновь предлагает изменить нормы для потребителей без счетчиков

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Минэнерго вновь предлагает изменить нормы для потребителей без счетчиков

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету министров установить новые нормы потребления газа для населения без счетчиков. Проект соответствующего постановления «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями» опубликован на правительственном портале, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно документу, норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовою плиту при наличии центрального горячего водоснабжения, предлагается закрепить на уровне 5,8 кубометров в месяц на одного человека (с апреля по сентябрь) и 8,8 кубометров на одного человека (с октября по март).

Для домохозяйств с плитой и без центрального ГВП норматив может быть установлен на уровне 8,3 кубометров на одного человека (с апреля по сентябрь) и 13,7 кубометров на одного человека (с октября по март).

В свою очередь норму для домохозяйств, использующих газовую плиту и водонагреватель, Минэнергоугля предлагает закрепить в размере 20 кубометров на одного человека (с апреля по сентябрь) и 25 кубометров на одного человека (с октября по март).

Вместе с тем правительство продолжает борьбу против решения Окружного административного суда Киева, ведущего к более резкому росту норм для населения без счетчиков.

Как сообщалось, в конце мая Окружной административный суд Киева восстановил действие втрое большей нормы потребления газа для населения без счетчиков. Правительство проиграло апелляцию по данному делу и сейчас пытается обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

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С учетом судебного вердикта, норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовою плиту при наличии центрального горячего водоснабжения равен 9,8 кубометров в месяц на одного человека (вместо 3,3 кубометров, действовавших в последнее время); для домохозяйств с плитой и без центрального ГВП — 18,3 кубометров (вместо 5,4 куб. м), а с плитой и водонагревателем — 23,6 кубометров (вместо 10,5 кубометров).

Минтопэнерго, нормы потребления
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