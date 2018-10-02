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Суд разрешил Коломойскому конфисковать активы РФ в Украине

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Суд разрешил Коломойскому конфисковать активы РФ в Украине

Апелляционный суд Киева признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму экс-главы Приватбанка и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, и постановил выдать соответствующие исполнительные листы в пользу истцов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно базе судебных решений, соответствующее определение суд вынес 25 сентября.

Согласно ему, листы должны быть выданы на присужденные Гаагским арбитражом истцам суммарно около 130,5 млн долларов компенсации за недвижимость, 9,2 млн долларов компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

«Определение суда может быть обжаловано в Верховный Суд в течение 30 дней со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в этот суд», — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских «дочек» российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали. Согласно регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 года, на который ссылался арбитраж, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

Указанное выше разбирательство было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

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Среди истцов, в частности, компании «Аэробуд», «Крым Девелопмент», «Нива-тур», «УБК-Инвест», «Эдельвейс-2000», ЧП «Планета», «Приватофис», «Приватлэнд», «Дан-Панорама», «Санаторий Энергетик», КУА «Финансовый капитал» и КУА «Финансовый вектор».

Россия, Игорь Коломойский, Крым
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