В Балтийском море горит паром с пассажирами

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в Балтийском море.

Как передают СМИ, на борту судна находится более 330 человек.

Сейчас загоревшийся паром находится в дрейфе, идет спасательная операция. К нему направились вертолет и восемь спасательных кораблей.